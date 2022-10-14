2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı "sıfır enerjili bina" tasarımı ile tamamlandı - Son Dakika
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2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı "sıfır enerjili bina" tasarımı ile tamamlandı

14.10.2022 17:14

Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı mimarlık öğrencilerinin "sıfır enerjili bina" tasarımı ile sona erdi.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı mimarlık öğrencilerinin "sıfır enerjili bina" tasarımı ile sona erdi.

"Sıfır enerjili binalar iklim değişikliği" temasıyla Mimarlık Fakültesinde dün başlayan çalıştay, katılımcı öğrencilerin atölye çalışmasıyla tamamlandı.

Öğrenciler, Mimarlık Fakültesi binasına yönelik sıfır enerjili bina tasarımını dijital olarak gerçekleştirdi.

Çalıştay Düzenleme Komitesi Başkanı TÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Filiz Umaroğlulları, AA muhabirine, enerji krizi ve iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

Çalıştayla önemli bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Umaroğulları, binaların tasarlanmasında enerji tasarrufunun göz önüne alınmasının önemine değindi.

Başarılı bir çalıştay gerçekleştirildiğini ifade eden Umaroğulları, "Asıl hedefimiz 3. ve 4. sınıftaki öğrencilerin meslek hayatlarına atılmadan önce günümüzün en büyük sorunlarından olan enerjinin önemini vurgulamak. Binaları tasarlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği, önceliklerimizin neler olması gerektiği, binaları tasarlarken iklimle dengeli ve enerji verimliliği ön planda olan binalar yapma amacıyla farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Şenkal Sezer ise gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için enerjinin verimli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Enerjinin etkin bir şekilde kullanılması için farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sezer de "Çocukluktan itibaren enerjinin önemini anlatmalıyız." dedi.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı 'sıfır enerjili bina' tasarımı ile tamamlandı - Son Dakika

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