Edirne haberleri! Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Edirne haberleri! Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

13.10.2022 19:32
Edirne haberleri! Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Edirne haberi: Edirne'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan ve hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine gönderildi.

Edirne'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan ve hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine gönderildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.D.'nin Edirne Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Edirne, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne haberleri! Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haberleri! Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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