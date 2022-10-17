Edirne haberleri! Edirne'de Meriç Nehri kenarına yapılacak Millet Bahçesi doğal dokuya uygun olacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentte yapılacak Millet Bahçesi'nin doğal dokuya uygun olacağını belirtti.

İba, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanla ilgili geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirilen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katıldığı toplantıda ortak karar alınmasına rağmen Gürkan'ın son zamanlarda karşıt görüş bildirmesine bir anlam veremediğini söyledi.

Meriç Nehri kenarındaki İzzet Arseven Kent Ormanı'na (Söğütlük) yapılacak Millet Bahçesi'nin bölgeyi daha doğal, betondan daha arındırılmış bir görünüme kavuşturacağının altını çizen İba, "Projede her şey doğal dokuya göre dizayn edildi. Bununla ilgili hiç kimsenin endişesi olmasın. Yapacağımız ahşap pergolalardan, yürüyüş yollarına kadar her şey özenle yapılacak. Bir tane ağaç kesilmeyecek, mevcut ağaçların bakımı yapılacak." dedi.

Millet Bahçesi'nin yapımının tamamlanması sonrası kentin dinlence yerlerinden olan alanın çok daha güzel ve kullanışlı bir hale geleceğine işaret eden İba, "Çok daha güzel, güvenli, çok daha nezih bir yer olacak. Nehir kenarlarında seyir terasları olacak. Ormanın içerisine araç girmeyecek. Doğayla zıt olacak hiçbir şey projede olmayacak." diye konuştu.

Söğütlük Doğal Kalsın Platformu dün "Söğütlük doğal kalsın" sloganıyla bölgede insan zinciri oluşturmuş, etkinliğe katılan Belediye Başkanı Gürkan da ormanlık alanın doğal yapısının bozulmasına her zaman karşı duracakları yönünde açıklama yapmıştı.

İhalesi geçen ay yapılan Millet Bahçesi'nin gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor.