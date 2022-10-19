Son dakika haber: Edirne'de eğlence mekanı işletmecisine silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haber: Edirne'de eğlence mekanı işletmecisine silahlı saldırı

19.10.2022 13:27

Son dakika haberleri... Edirne'de eğlence mekanı işletmecisine silahlı saldırı Eğlence mekanı sahibini vuran şüpheliler tutuklandı Edirne'de bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de eğlence mekanı işletmecisine silahlı saldırı

Eğlence mekanı sahibini vuran şüpheliler tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan Mahallesinde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen A.A, A.M.K, İ.Ö. ve T.Z ile işletme sahibi M.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden A.M.K, işletme sahibi M.A'yı silahla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan işletme sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 4 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.M.K. ve A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Edirne'de eğlence mekanı işletmecisine silahlı saldırı - Son Dakika

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