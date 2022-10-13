Edirne 3. sayfa haberi: Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu - Son Dakika
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Edirne 3. sayfa haberi: Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu

13.10.2022 00:15

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu Sulama göleti değil, içme suyu : Edirne'de patlayan su borusu dev çukur oluşturdu Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlak sebebiyle asfaltta göçük oluştu.

Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu

Sulama göleti değil, içme suyu : Edirne'de patlayan su borusu dev çukur oluşturdu

EDİRNE - Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlak sebebiyle asfaltta göçük oluştu. Metrelerce derinliği dolduran içme suyu, 10 saatten fazla cadde boyunca aktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde çukur oluştu. Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı. Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.

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Kaynak: İHA

Edirne, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne 3. sayfa haberi: Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne 3. sayfa haberi: Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu - Son Dakika
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