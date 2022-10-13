Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde çukur oluştu. Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı. Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.

Kaynak: İHA

Edirne, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne 3. sayfa haberi: Edirne'de su borusu patladı : Asfaltta metrelerce göçük oluştu - Son Dakika

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