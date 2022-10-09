Edirne haberleri: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne haberleri: Edirne'den kısa kısa

09.10.2022 09:56
Edirne haberleri: Edirne'den kısa kısa

Edirne haberine göre Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 30 Ekim Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 30 Ekim Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin partiye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kongrenin geniş bir katılımla gerçekleştirileceğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"İnsanca yaşanan bir Türkiye için, her zamankinden çok daha kararlı ve azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 81 il ve 973 ilçemizden teşkilat mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, heyecanımızı pekiştireceğimiz, azim ve gayretimizi daha da artıracağımız bir kongre olacaktır. İnanıyoruz ki, yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz, bu kongre ile birlikte çok daha güçlenecektir."

Cumhuriyet Meydanı Projesi için çalışmalar sürüyor

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Cumhuriyet Meydanı Projesi kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye güzel bir meydan kazandırılacağını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Ünal, "Kapalı otoparkı, kafeteryası, büfesi, yöresel ürünler satış merkezi, kitapçısı ile gerçek bir şehir merkezi kimliği kazandıracağımız meydanımız resmi törenlerimize de ev sahipliği yapacak. Şehrimizde nefes alınacak sosyal alanlar üretmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."dedi.

Kaymakam Kapar'ın köy ziyaretleri

Meriç Kaymakamı Uğur Kapar, ilçeye bağlı Umurca, Alibey ve Kadıdondurma köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kapar, köylerde incelemede bulundu yapılan çalışmalarla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Kapar, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Kapar'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Ferdi Özçelebi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çoban ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Daltaban da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Sinan Tekin, Edirne, Sp, Güncel, Son Dakika

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