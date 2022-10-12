Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Sevgili, ziyarette, yüksekokul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda'dan okulda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulu gezen Sevgili'ye, akademisyenler projelerini anlattı.

Kaymakam Sevgili, KYK yurdunu da ziyaret etti.

Ziyarette, İpsala Emniyet Müdürü Sinan Turhan, İpsala Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ersin Kanar, İpsala KYK Yurt Müdürü Hüseyin Dinçer ve akademisyenler yer aldı.

İpsala'da Kitap Kulübü üyeleriyle buluştu

İpsala ilçesinde, Kitap Kulübü üyeleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Yazar Kerem Bozkurt, Halk Eğitimi Merkezindeki etkinlikte, 38 üyesi olan kulübün bir yıldır çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Etkinliklere katılanların kitap ve filmler hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"İyi bir kitabı dingin bir ortamda yalnız okumak güzel olsa da, bazen kitap hakkında tartışmak, farklı fikirler paylaşmak, tek başına fark edemediğimiz ayrıntıları başkalarından duymak da kitaptan alınan zevki artırır. Bunun için okuduğumuz kitabı, okumuş başka birine tesadüfen rastlamayı beklemektense bir kitap kulübüne gidebilir birlikte üzerine tartışırken bir yandan da sosyelleşebiliriz."

İpsala'da 4-6 yaş arası Kur'an kursu açıldı

İpsala ilçesinde, 4-6 yaş arası Naziye Akyürek Kur'an kursu düzenlenen törenle açıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende kurs binasının tadilatı için destek veren hayırsever Mehmet Akyürek'e teşekkür ederek, plaket verdi.

Sevgili, açılışın ardından kurs eğitmenleri ve öğrencilerle sohbet etti.