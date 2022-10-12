Edirne haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne haberleri... Edirne'den kısa kısa

12.10.2022 14:54
Edirne haberleri... Edirne'den kısa kısa

Edirne haberine göre Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Birim Kalite Komisyonunda aldığı kararlar doğrultusunda hazırladığı iç ve dış paydaş anketlerini, öğrenciler ile akademik ve idari personelin erişimine açtı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Birim Kalite Komisyonunda aldığı kararlar doğrultusunda hazırladığı iç ve dış paydaş anketlerini, öğrenciler ile akademik ve idari personelin erişimine açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, komisyon tarafından oluşturulan "Edebiyat Fakültesi Dış Paydaş Anketi", "Edebiyat Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi", "Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Memnuniyet Anketi" ve "Edebiyat Fakültesi İdari Personel Memnuniyet Anketi" ilk olarak Birim Kalite Komisyonu'na sunuldu.

Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından anketler, tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla Edebiyat Fakültesinin web sayfasında erişime açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksek Topaloğlu, elde edilecek verilerin analiz edildikten sonra şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

Öğrencileri, akademik ve idari personeli ankete katılmaya davet eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımızın geri dönüşlerinden elde edilecek bu veriler, yeni planlamalar ve iyileştirmelerde bizlere yol gösterici olacak ve fakülte yönetimi ve tüm birimlerimizin öz değerlendirmelerini yapabilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu itibarla tüm dış paydaşlarımız ile Edebiyat Fakültesi öğrencileri, idari ve akademik personelimizin web sitemizi ziyaret etmelerini ve anketlerimize çok kısa bir zaman ayırarak katılmalarını bekliyoruz.

Yaklaşık iki dakika süren anketlerimizde hiçbir şekilde kişi ismi ve izi alınmamaktadır. Bu bakımdan tüm iç ve dış paydaşlarımızın ankete gerçek, samimi ve yapıcı duygularla katılmalarını ve sonuçları ile bize yol göstermelerini bekliyoruz."

TÜ öğrencilerinden üç madalya

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, Samsun'da gerçekleştirilen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda, güreş branşında üç madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Trakya Üniversitesi öğrencileri başarılı sonuçlar elde etti.

50 ülke, 430 üniversiteden 769 sporcunun katıldığı FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Melda Dernekçi 59 kiloda altın, Merve Karadeniz 65 kiloda gümüş, Esra Pul da 55 kiloda bronz madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

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