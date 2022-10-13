Edirne haberleri! Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, uzun süredir su faturalarını ödemeyen ve kaçak su kullanımı yapanların suyunun kesileceğini belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, borcunu ödeyen ve ödemeyen arasında bir ayrımın olması gerektiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin bu konuda çalışma yaptığını ifade eden Helvacıoğlu, "Kendisi kaçak su bağlamış, komşularına da satıyor. Bunu tespit ettik. Ekibimiz işini yapıyor. 4 kişilik ekip kurduk ve su kesimi devam edecek. 10 yıl olmuş su borcunu ödemiyor. Elektriği, doğalgazı 2 ay ödemediğimizde, hemen kesiyorlar." diye konuştu.

Vatandaşın belediyeden hizmet beklediğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yolları nasıl yapacağız? Keşan'ı nasıl geliştireceğiz? Ben vatandaşımdan fazla para istemiyorum. Borcunu ödeyen vatandaşım da ödemeyen vatandaşımı görünce 'Ben neden ödüyorum?' diye soruyor. Bu hak mı? Ödeyemiyorsan gel konuşalım, yardım edelim, taksit yapalım. Ama 4 senedir uğramamışsın, 'Nasıl olsa kesmiyorlar, ben oy verdim' demişsin.

Böyle bir şey yok. Ben hizmet için belediye başkanı oldum. Yine geçtiğimiz döneme geliyorum. Son 3-5 yıldır seçim veya başka nedenlerden dolayı alacaklar gecikmiş. Biz vatandaşımızdan kullandığını ödemesini istiyoruz. Taksit yapmaya başladık. Akıllı sayaca geçiriyor, kalan borcu taksit yapıyoruz."

Erikli'ye yeni pazaryeri yapılacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahilinde 10 dönümlük alana yeni pazaryeri yapılacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği toplantıda, hak sahibi yaklaşık 60 esnafın 1 Kasım'a kadar pazaryerinden yer almak için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Pazar yerinde 60'a yakın 25 metrekarelik dükkanlar olacağını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Dükkanlar çekme belgeli, trafik tescil belgeli karavan tipinde. Hak sahiplerimizden 10 yıl kira alınmayacak, 10 yılın sonuca cüzi miktarda kira alacağız. Eriklideki hak sahibi 60 esnafımız projeye başvuruda bulunabilecek. 'Benim gücüm yok, başvuruda bulunamıyorum' diyenler ise projeye girecek olan yatırımcılardan bizim belirleyeceğimiz kiralama yöntemiyle iş yeri kiralayarak faaliyetine devam edecek."

Helvacıoğlu, Erikli'de yeni kent meydanı yapacaklarını da dile getirdi.

KİSEV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

Keşan İyilik, Sağlık Vakfı (KİSEV) mütevelli heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, KİSEV binasındaki toplantıda, aşevinin kurulduğu 7 Mart'tan bugüne kadar 35 bin 756 kişilik yemek dağıtımı yaptığını belirtti.

Her gün ihtiyaç sahibi en az 200 kişinin ayağına kadar sıcak yemek gittiğini ifade eden Helvacıoğlu, KİSEV aracılığıyla verilecek burs başvurularının da değerlendirileceğini kaydetti.

Toplantıya, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar katıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin kalkınmayı kendilerinin başlatacağını söyledi

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, partisinin yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlı olduğunu belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Görüş'ün hangi iktidarda ortak olduysa çok büyük hamleleri başardığını ifade etti.

Her zaman herkesin kabul edeceği ve benimseyeceği teklifler sunduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Hatamız da varsa bunu kabul eder, hatada ısrarcı olmayız. Yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir. Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz. Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye'nin teminatı bizleriz."

Meriç Nehri'nden kum alan şirkete tepki

Trakya Platformu Edirne İl Bileşenleri, mahkeme kararına rağmen Meriç Nehri yatağındaki şirketin kum alımı yapmaya devam ettiğini belirtti.

Trakya Platformu Edirne İl Bileşenleri yaptığı açıklamada, keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde 22 Eylül'de Edirne İdare Mahkemesi tarafından "ÇED gerekli değildir" kararının iptal edildiği ifade edildi.

Söz konusu üretim projesinin durdurulması ve mahkeme kararının uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak görülüyor ki ilgili şirket ve idare çalışmalarını sürdürmektedirler. Danıştay kararlarına göre 'idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlemi uygulamaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.' denilmektedir. İlgili kurumlardan mahkeme iptal kararının ivedilikle uygulanmasını verilen tüm inşaat ve üretim izinlerinin derhal durdurularak iptal edilmesini talep etmekteyiz."

Keşan'da atık ilaçlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Keşan Belediyesi atık ilaçları geri dönüşüme kazandırıyor.

Keşan Belediyesi İklim ve Çevre Değişikliği Müdürü Arzu Kirezli, yaptığı açıklamada, belediyenin sürdürülebilir bir çevre için doğa dostu çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Atık İlaç Toplama projesinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Kirezli, şunları kaydetti:

"Atık ilaçlar nedeniyle oluşan kirliliğe 'dur' demek için başlattığımız projemize vatandaşımızın büyük destek veriyor. Proje kapsamında vatandaşlarımızın kullanmadıkları veya tarihi geçen ilaçları atabilmeleri için Keşan'daki 10 aile sağlığı merkezimize ve Keşan Belediyesi hizmet binamızın girişine atık ilaç toplama kutuları yerleştirdik.

Keşanlılar atık ilaçları bu toplama kutularına atıyor. Toplanan ilaçlar müdürlüğümüz ekiplerince atık ilaç toplama depomuza götürülüyor. Toplanan ilaçlar geri dönüşüme kazandırılarak çevre ve insan sağlığı korunuyor."