Pakistan'daki sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasında; Edirne Valiliği koordinasyonunda Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası ve Trakya Birlik'in katkılarıyla 1000 koli gıda yardımı toplandı. Ayçiçeği yağı, un ve kuru baklagillerin de bulunduğu yardımlar; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık , İl Müftüsü Alettin Bozkurt , AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve iş insanlarının katıldığı törenle TIR'la Pakistan'a gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne haberleri... Edirne'den Pakistan'a 1000 koli gıda yardımı - Son Dakika

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