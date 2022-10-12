Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi

12.10.2022 17:10
Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerine kolaylıklar diledi.

Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Kırbıyık, daha sonra köye geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içen Kırbıyık, kendisine iletilen talepleri dinledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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