Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerine kolaylıklar diledi.
Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Kırbıyık, daha sonra köye geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içen Kırbıyık, kendisine iletilen talepleri dinledi.
Son Dakika › Güncel › Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika