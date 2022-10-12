Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Kırbıyık, daha sonra köye geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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