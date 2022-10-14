Edirne haberleri | ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - "Sofraların incisi" pirinçte Balıkesir ve Edirne'nin lezzet yarışı - Son Dakika
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Edirne haberleri | ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - "Sofraların incisi" pirinçte Balıkesir ve Edirne'nin lezzet yarışı

14.10.2022 11:11
Edirne haberleri | ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - "Sofraların incisi" pirinçte Balıkesir ve Edirne'nin lezzet yarışı

Edirne gelişmesine göre Mutfakta "sofraların incisi" pirincin baldo cinsinde Balıkesir'in Gönen ve Edirne'nin İpsala ilçeleri arasında tatlı rekabet sürüyor.

MİRAÇ KAYA/ CİHAN DEMİRCİ - Mutfakta "sofraların incisi" pirincin baldo cinsinde Balıkesir'in Gönen ve Edirne'nin İpsala ilçeleri arasında tatlı rekabet sürüyor.

Balıkesirliler, Gönen pirincinin daha iri taneli olmasıyla, Edirneliler ise Meriç Nehri'nin suladığı İpsala Ovası'nda yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 Mayıs 2016'da coğrafi işaretle tescillenen İpsala pirincinin lezzetiyle övünüyor.

Balıkesir'de Gönen ve Manyas ovalarındaki 160 bin dekarda mayıs ayında ekilen çeltik, 120 gün sonra hasat ediliyor.

Bölgede yetiştirilen baldo (iri ve dolgun taneli pirinç) pirinç, yöredeki fabrikalarda işlenerek satışa sunuluyor.

Gönen'de yılda 80 bin dekarda üretilen 60 bin ton çeltikten 30 bin ton pirinç, Manyas'ta ise 80 bin dönümde yetiştirilen 50 bin ton çeltikten 25 bin ton pirinç elde ediliyor.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Sabri Ceylan, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 30 çeşit çeltik üretildiğini, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilen çeşitler arasında "Gönen" adlı türün de yer aldığını söyledi.

Ceylan, Gönen baldosunun en önemli özelliğinin lezzeti ve görüntüsü olduğunu belirterek, " Türkiye'de üretilen pirincin üçte biri Gönen'den çıkmaktadır. Gönen baldomuz güzel bir pirinç olduğu için daha çok özel pazarlarda yeri vardır. Gönen baldomuzla ilgili coğrafi işaret çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Üretici ve sanayici İsmail Mutlu da Gönen baldo pirincinin diğer bölgelerde yetiştirilenlerden farklı olduğunu dile getirdi.

Mutlu, "Hem pilavda güzel olur hem de elimize aldığımızda görsel anlamda camsı ve parlaktır." ifadesini kullandı.

İpsala baldo pirinci tadını Meriç'in alüvyonundan alıyor

Edirne'nin ağırlıklı olarak çeltik tarımı yapılan İpsala ilçesinde ise 210 bin dönümde çeltik üretiliyor.

İpsala Ovası'nda yılda 170 bin ton civarında çeltik hasadı yapılıyor. Fabrikalarda işlenmesi sonrası ürün, yaklaşık 102 bin ton pirince dönüşüyor.

Bu pirincin ayırıcı özelliği, diğer bölgelerde yetişen çeltiğe kıyasla daha mat ve koyu görünüşü ile aroma farkı olarak gösteriliyor.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının Edirne'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Ürünün "İpsala pirinci sofralarda birinci" sloganıyla markalaştığını belirten Sezer, "İpsala pirincinin coğrafi işareti alındı ve Avrupa Birliğine de müracaatı yapıldı. Pirincimizin genel olarak Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ürettiği çeşitlerle kalite ve lezzet olarak sofralarımızda çok değerli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Sezer, ürünün değeri, kalitesi ve bilinirliğinin coğrafi işaretle arttığını, yurt dışından da taleplerin olduğunu dile getirdi.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da İpsala baldo pirincinin özenle yetiştirildiğini belirtti.

Balcılar, "Burada üretilen pirincin bir kısmı Gönen'de işleniyor, paketlere konulup 'Gönen pirinci' olarak sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ise İpsala pirincinin tadını Meriç'in alüvyonlu topraklarından aldığını söyledi.

Coğrafi işaretin İpsala pirincinin satışına olumlu etki yaptığını ifade eden Darcan, "Marketlerde yerel üreticilerimizin pirinçleri paket halinde satılmaya başlandı. Özellikle yerel markalı pirinçleri hediye olarak götürüyoruz. Hediye olarak götürdüğümüz yerlerden siparişler de alıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edirne, Çeltik, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri | ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - 'Sofraların incisi' pirinçte Balıkesir ve Edirne'nin lezzet yarışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haberleri | ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - "Sofraların incisi" pirinçte Balıkesir ve Edirne'nin lezzet yarışı - Son Dakika
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