Edirne haberleri | Türk, Yunan ve Bulgar gençler Edirne'de çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Edirne haberleri | Türk, Yunan ve Bulgar gençler Edirne'de çevre temizliği yaptı

24.09.2022 15:46
Edirne haberleri | Türk, Yunan ve Bulgar gençler Edirne'de çevre temizliği yaptı

Edirne gündem haberi | EDİRNE'de, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gençlerin de aralarında olduğu grup, ormanda temizlik yaptı, atıkları topladı.

EDİRNE'de, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gençlerin de aralarında olduğu grup, ormanda temizlik yaptı, atıkları topladı. Etkinliğe katılan gençler, ormanlarda yaşayan kuş türlerini de gözlemledi.

Edirne'de Doğaya Dönüş Derneği'nin düzenlediği Avrupa Yeşil Kuşağı Günü Gençlik Festivali kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gençler, İzzet Arseven Kent Ormanı ve Tavuk Ormanı'nda temizlik yaptı. Doğaya Dönüş Derneği Başkanı Selçuk Aslan'ın koordinasyonunda ormanda temizlik yapan gençler, ayrıca buradaki kuş türlerini de dürbünlerle inceledi. Dernek başkanı Aslan, Kent Ormanı'nın ardından tarihi Mecidiye ve Ekmekçizade Ahmet Paşa köprülerini geçerek Sarayiçi mevkisindeki Tavuk Ormanı'na gideceklerini söyledi. Sınır bölgesinde yürütülen doğa koruma çalışmaları hakkında sunumların da gerçekleştirileceğini belirten Aslan, katılımcıların festivalle doğa dostu yaşam tarzı hakkında bilgi alacağını ifade etti.

'KUŞLARIN TAHRİP EDİLEN ALANLARINA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ'

Selçuk Aslan, Avrupa Yeşil Kuşağı Günü Gençlik Festivali'nin anlatarak, "Amacımız, burada kuş gözlemi ve nehir kenarlarında atık temizliği gerçekleştirmek. Kuşların yaşam alanlarının tahrip edildiği alanlara biraz dikkat çekmek istiyoruz. Aslında biz bu türleri tanıdıkça, gözlemledikçe onlarla uyum içerisinde yaşayabildiğimiz bir yaşam biçimi benimseyebiliriz. Bu etkinliği 3 ülkeyle birlikte organize ediyoruz; Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan. Nehrin karşı kıyısındaki ülkelerden genç arkadaşlarımız da bize eşlik ettiler. Onlarda baktığımızda hala kuşları çok daha fazla gözlemleme şansımız oluyor. Fakat bizim 3 nehrin birleştiği noktaya geldiğimizde tahribatlar ve insan faaliyetleri nedeniyle onların yaşam alanlarına biraz zarar vermişiz. O nedenle bu etkinlikte hem onları gözlemlemek hem de diğer ülkelerdeki doğa koruma çalışmalarını Türkiye'deki gençlere anlatmak için bir araya geldik. Etkinlik sonrasında diğer ülkelerin katılımcıları ve sivil toplum örgütleri, bizlere kendi koruma çalışmaları hakkında bilgiler verecekler. Böylece amacımız, etkinliğe katılan 3 ülkenin gençlerine diğer türlerle birlikte nasıl yaşayabiliriz, onları nasıl gözlemleyebiliriz deneyimini aktarmak ve paylaşmak istiyoruz. Sonrasında da benzer faaliyetleri yurt dışında, onların etkinliklerine de katılarak dahil olmak istiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri | Türk, Yunan ve Bulgar gençler Edirne'de çevre temizliği yaptı - Son Dakika

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