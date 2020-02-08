Edirne hava sıcaklığı düştü, kuşlar donarak öldü - Son Dakika

Hava sıcaklığı düştü, kuşlar donarak öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kuşlar donarak öldü. Veteriner Hekimi Kubilay Yılmaz, su ve yiyecek bulamayan kuşların donmaması için kapı ve pencere önlerine yem ve su bırakılabileceğini söyledi.

Keşan'da, akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Büyük Cami Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Ağa Camii'ne giden cemaat, avluda çok sayıda ölü ardıç kuşu ile karşılaştı. Donarak öldüğü belirlenen kuşlar, haber verilmesi üzerine gelen belediye ekiplerince toplanıp, gömüldü.

Veteriner Hekimi Kubilay Yılmaz, kuşların havanın ani soğuması, su ve yiyecek bulamaması nedeniyle donarak öldüğünü belirterek, "Hava sıcaklıklarının ani değişmesine bağlı olarak kuşlarda yeterli direnç oluşamadığından dolayı özellikle aç ve susuz kaldıklarında donarak telef olabiliyorlar. Bu nedenle kuşlar için dışarıya korunaklı kafesler yapılabilir. Bunu orman işletme müdürlükleri ve belediyeler kısmen yapıyor. Ama diğer vatandaşlar da gönüllü olarak yapabilir. Dışarıdaki suların donması nedeniyle yine belirli yerlere sıcak su konulabilir. Ayrıca pencere kenarlarına, kapı önlerine kuşların beslenmesi için kuru gıdalar da konulabilir" dedi.

'KAPI, PENCERE ÖNLERİNE SU VE YİYECEK KOYALIM'

Kubilay Yılmaz, kuşların, kış aylarında yeterli beslenmeme ve susuz kalma durumlarında donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Yeterli su içmeleri ve yemek yemeleri kuşların donmasını önleyecektir. Aç ve susuz kalan diğer sokak hayvanları içinde bu aynı. Diğer hayvanlar da ölebilir. Yemek yedikçe enerji miktarı artar. Özellikle daha soğuk olan akşam saatlerinde enerji ihtiyaçları daha fazladır. Bize düşen görev, cam veya kapımızın önüne hazır kuş yemi, artık yemek ve sıcak su koymaktır" diye konuştu.