Edirne havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı - Son Dakika
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Edirne havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

6 saat önce

Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardıEdirne polis ekipleri, Havsa ilçesinde durdukları panelvan tipi araçta, havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni kurtardı.

Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

Edirne polis ekipleri, Havsa ilçesinde durdukları panelvan tipi araçta, havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni kurtardı. Olayda organizatör olduğu belirtilen 4 kişiyle Pakistan uyruklu 1 rehber ise gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde panelvan tipli bir aracı durdu. Yapılan aramada araç içerisinde havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmen bulundu. Polis, göçmenleri yasadışı yollardan yurt dışına kaçırmak isteyen 4 organizatör ve 1 Pakistan uyruklu rehberi gözaltına aldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilidi. Organizatör oldukları belirtilen C.U., M.A., D.K. ve K.B. ile göçmenlere rehberlik ettiği ifade edilen Pakistan uyruklu M.E. gözaltına alındı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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