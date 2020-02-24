Edirne hayatını kaybeden iş insanı susesi, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne hayatını kaybeden iş insanı susesi, toprağa verildi - Son Dakika

Edirne hayatını kaybeden iş insanı susesi, toprağa verildi

7 saat önce

Hayatını kaybeden iş insanı Susesi, toprağa verildiİSTANBUL'da oğlu Anıl Susesi'nin düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden, Türk kozmetik Endüstrisi'nin önde gelen isimlerinden, Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş.

Hayatını kaybeden iş insanı Susesi, toprağa verildi

İSTANBUL'da oğlu Anıl Susesi'nin düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden, Türk kozmetik Endüstrisi'nin önde gelen isimlerinden, Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli işadamı Özer Sezer Susesi(66), son yolculuğuna uğurlandı. Edirne'de Eski Camii'de kılınan cenaze namazında, Susesi ailesini sevenleri ve dostları yalnız bırakmazken, acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Kozmetik endüstrisinin duayen isimlerinden Özer Sezer Susesi, İstanbul'da önceki gece bir düğünle dünya evine giren Fatma Girik'in torunu, Ecem Fatma Girik ve Pe-Re-Ja kolonyalarının veliahtı oğlu Anıl Susesi'nin İstanbul Raffles Otel'de nikahlarının kıyılmasından yalnızca yarım saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edirneli işadamı Özer Sezer Susesi'nin ani vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Susesi için bugün Edirne Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Sabah İstanbul Florya Camii'nde helallik alınan Susesi'nin cenazesi daha sonra Edirne'ye getirildi. Özer Sezer Susesi için Eski Camii'de ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Susesi ailesini, sevenler, dostları ve çok sayıda iş insanı yalnız bırakmadı.

İkindi namazından sonra Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Özer Sezer Susesi'nin cenazesi Edirne Yeniimaret Mahallesi'ndeki Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edirne hayatını kaybeden iş insanı susesi, toprağa verildi

Kalp Krizi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu
Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:04:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne hayatını kaybeden iş insanı susesi, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]