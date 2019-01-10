Edirne Hepimizin Şehri, Şehrimizi Hep Birlikte Yöneteceğiz"
1 saat önce
Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı düzenlediği toplantıyla Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş'i basına tanıttı.
Saadet Partisi Edirne
İl Teşkilatı düzenlediği toplantıyla Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş'i basına tanıttı.
Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı İriş, Edirne'de halkla iç içe yaşadığını belirterek kentin mevcut sorunlarını iyi bildiğini söyledi.
Edirne'yi "Milli Görüş Belediyeciliği"yle tanıştırmak istediklerini ifade eden İriş, "Edirne hepimizin şehri, şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz. Şehrimizin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Bilakis ihya edeceğiz." dedi.
Gelecek nesilleri düşünerek çalışacaklarını vurgulayan İriş, "Kadim değerlerimizi esas alarak aydınlık geleceğe yürüyeceğiz. Günü kurtarma peşinde olmayacağız. Projelerimiz insanların hayatına dokunan, hayatı kolaylaştırıcı projelerdir. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız her proje Edirneliler'in kendini içerisinde bulacağı benimseyeceği projeler olacaktır. Böylesine mühim bir görevi şahsıma tevdi eden Saadet Partisi teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran da Edirne'de belediye başkanlığı yapmanın önemli bir görev olduğunu belirterek, "Biz Saadet Partisi olarak bu sorumluluğun farkındayız, çok veballi bir iş olduğunun da bilincindeyiz. Adaletli bir sitemin kurulması en büyük hedefimizdir." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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