6 gün entübe edilen korona hastası: Sağlıklıyım, gencim diye güvenme - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüse yakalanan ve 6 gün entübe edilerek, 18 gün yoğun bakımda kalan ev hanımı Emine Şahin (50), hastanede yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşup, taburcu oldu. Kadameli normalleşme sürecinde rehavete kapılınmaması gerektiğini belirten Şahin, "Herkes dikkat etmeli, sağlıklıyım, gencim diye kendine güvenmemeli. Ben dikkat ettiğim halde bu hastalığa yakalandım" dedi.

Keşan'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Emine Şahin, eklem ağrısı ve nefes darlığı