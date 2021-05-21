'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2) - Son Dakika

'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)

21.05.2021 17:39

KAPIKULE'DE İNCELEMEAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'de incelemelerde bulundu.

KAPIKULE'DE İNCELEME

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'de incelemelerde bulundu. Kapıkule'de TIR parkını gezen heyet, daha sonra gümrük sahasında bulunan VIP salonunda toplantı yaptı. Türkiye- Bulgaristan sınırındaki gümrük sahasında konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kapıkule'nin AB'ye ve aynı zamanda AB'nin Güneydoğu Avrupa ülkesi Türkiye'ye açılan en önemli kapısı olduğunu söyledi. Kaymakcı, "Kapıkule, GTİ firmasının gerçekten sunduğu altyapı ile çok etkin bir gümrük noktası haline geldi. Gördüğünüz gibi gümrüğün Türkiye tarafı oldukça altyapısı oturmuş, hızla etkin çalışan bir bölüm. Türkiye ile Bulgaristan arasında çok yakın bir iş birliği var. Bizim samimi arzumuz, en kısa zamanda Bulgar tarafında da gerekli genişletmelerin yapılması ve Türkiye ile Bulgaristan arasında herhangi bir dar boğaz oluşmaması" diye konuştu.

KAYMAKCI: ARZUMUZ, TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE AB'YE GİRMESİKapıkule Sınır Kapısı'nın sadece Türkiye için değil diğer AB ülkeleri için de önemli olduğunun altını çizen Kaymakcı, "Sonuçta AB ülkeleri hem Türkiye'ye hem de Türkiye ötesinde Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve aynı zamanda Akdeniz Bölgesi'ne ihracat yapıyor. Dolayısıyla Kapıkule'nin etkin, verimli işlemesi, modern altyapıya iki tarafta da sahip olması tüm Avrupa'nın çıkarına olacaktır. Bizim Türkiye olarak samimi arzumuz, Türkiye'nin AB'ye bir gün üye olması ve bu gümrük formalitelerinin tamamen ortadan kalkmasıdır. Umarız bu sınır kapıları, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de ticaretimizi artırmak için etkin bir şekilde çalışmaya devam edecek" dedi. MEYER-LANDRUT: KAPIKULE'DEKİ İŞLER ÇOK ETKİLEYİCİAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut da Kapıkule'de yapılan çalışmaları görmenin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Kapıkule'ye gelip, Kapıkule'nin Avrupa Birliği ülkelerine açılan bir kapı olarak burada yapılan işleri görmek benim için çok etkileyiciydi. Gerçekten çok modern, çok etkili ve hızlı bir şekilde çalışan sınır kapısı görmek tüm ülkelerimiz için çok faydalı. Bu çok önemli sınır kapısındaki çalışmaların Bulgaristan'la yapılan o yakın iş birliği sayesinde çok daha hızlı ve çok daha ileri gideceğini düşünüyorum" diye konuştu. HİSARCIKLIOĞLU: BATI'NIN DOĞU'YA AÇILAN KAPISI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Kapıkule'deki başarılı çalışmalara dikkat çekerek, "Bu kapı Türkiye'nin doğusundan batısına açılan bir kapı. Sadece Türkiye için değil Türkiye'nin doğusundaki ülkeler için de çok önemli. Aynı zamanda Batı'nın da Doğu'ya açılan kapısı. Bu kapı gerçekten çok önemli, devletimize de çok teşekkür ediyorum. Bize güvenip yap-işlet-devret kapsamında modernize etme fırsatı verdiği için. Burası tüm ülkeler ve ticaret insanları için çok önemli. Bunu başarıyla yapmaktan dolayı biz de gurur duyuyoruz" dedi.


'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)
'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2)

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hızlı tren, AB ile Türkiye bağlantısını güçlendirecek' (2) - Son Dakika


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