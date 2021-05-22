EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK' - Son Dakika

EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'

22.05.2021 00:42

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'de incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'de incelemelerde bulundu. Kapıkule'de bulunan TIR parkını gezen heyet daha sonra gümrük sahasında bulunan VİP salonunda toplantı yaptı. KAYMAKCI: BULGARİSTAN'DA GEREKLİ GENİŞLETMELER YAPILMALI Toplantı sonrası Türkiye- Bulgaristan sınırındaki gümrük sahasında konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kapıkule'nin etkin ve verimli şekilde işlemesinin tüm Avrupa'nın yararına olacağına dikkat çekerek, "Bizim Türkiye olarak samimi arzumuz Türkiye'nin AB'ye bir gün üye olması ve bu gümrük formalitelerinin tamamen ortadan kalkmasıdırö dedi. Kapıkule'nin AB'ye açılan ve aynı zamanda da AB'nin Güneydoğu Avrupa ülkesi Türkiye'ye açılan en önemli kapısı olduğunu belirten Kaymakcı, "Kapıkule, GTİ firmasının gerçekten sunduğu altyapı ile çok etkin bir gümrük noktası haline geldi. Gördüğünüz gibi gümrüğün Türkiye tarafı oldukça altyapısı oturmuş, hızla etkin çalışan bir bölüm. Türkiye ile Bulgaristan arasında çok yakın bir işbirliği var. Bizim samimi arzumuz en kısa zamanda Bulgar tarafında da gerekli genişletmelerin yapılması ve Türkiye ile Bulgaristan arasında herhangi bir dar boğaz oluşmaması" dedi.

'ARZUMUZ, TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE AB'YE GİRMESİ'

Kapıkule Sınır Kapısı'nın sadece Türkiye için değil diğer AB ülkeleri için de önemli olduğunun altını çizen Kaymakcı, "Sonuçta AB ülkeleri hem Türkiye'ye hem de Türkiye ötesinde Orta Asya'ya, Ortadoğu'ya ve aynı zamanda Akdeniz bölgesine ihracat yapıyor. Dolayısıyla Kapıkule'nin etkin, verimli bir şekilde işlemesi, modern bir altyapıya iki tarafta da sahip olması tüm Avrupa'nın çıkarına olacaktır. Bizim Türkiye olarak samimi arzumuz Türkiye'nin AB'ye bir gün üye olması ve bu gümrük formalitelerinin tamamen ortadan kalkmasıdır. Umarız bu sınır kapıları, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de ticaretimizi arttırmak için etkin bir şekilde çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

LANDRUT: KAPIKULE'DEKİ İŞLER ÇOK ETKİLEYİCİ

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da Kapıkule'de yapılan çalışmaları görmenin çok etkileyici olduğunu belirtti. Landrut, "Kapıkule'ye gelip burada Kapıkule'nin Avrupa Birliği ülkelerine açılan bir kapı olarak burada yapılan işleri görmek benim için çok etkileyiciydi. Gerçekten çok modern, çok etkili ve hızlı bir şekilde çalışan sınır kapısı görmek tüm ülkelerimiz için çok faydalı. Bu çok önemli sınır kapısındaki çalışmaların Bulgaristan'la yapılan o yakın iş birliği sayesinde çok daha hızlı ve çok daha ileriye gideceğini düşünüyorum" dedi.

TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Kapıkule'deki başarılı çalışmalara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Bu kapı Türkiye'nin doğusundan batısına açılan bir kapı. Sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin doğusundaki ülkeler için de çok önemli. Aynı zamanda batının da doğuya açılan kapısı. Bu kapı gerçekten çok önemli, devletimize de çok teşekkür ediyorum, bize güvenip yap-işlet-devret kapsamında modernize etme fırsatı verdiği için. Burası tüm ülkeler ve ticaret insanları için çok önemli. Bunu başarıyla yapmaktan dolayı biz de gurur duyuyoruz" dedi.

EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK' - Son Dakika


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