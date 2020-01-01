Edirne 'hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
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Edirne 'hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

6 saat önce

'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdiEDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi.

'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi. Askerler, halkın yeni yılını kutlarken, ailelerine de yeni yıl mesajları gönderdi.

Enez'de, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda görevli 'hudut kartalları', yeni yıla görevlerini yerine getirerek girdi. Askerleri ziyaret eden komutanlar, tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfır derecenin altına düştüğü bölgede nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. 'Hudut kartalları', 2019 yılında Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'dan sınırı geçerken, yakalanan yaklaşık 125 bin kaçak göçmenin büyük bölümünü yakaladı. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta FETÖ/PDY şüphelileri olmak üzere terör örgütü üyelerini de sınırı kaçak geçmek isterken yakaladı.

MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI

Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan Kahramanmaraşlı Hüseyin Gökgürlü, silah arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla girmenin gurur verici olduğunu söyledi. Gökgürlü, "Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum. Yeni yıla silah arkadaşlarımla girmek benim için ayrı bir gurur. Buradan başta annem, babam ve tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Yeni yıla görev başında giren Amasyalı Bekir Vapur da ailesinden ayrı olarak geçirdiği ilk yılbaşı olduğunu belirterek, "Burada görev yapmak gurur verici. Ailemden geçirdiğim ilk yılbaşında görevimin başındayım. Ama biz zaten burada silah arkadaşlarımız ve komutanlarımızla kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

'Hudut kartalları'ndan Mustafa Özdur ise sınırda nöbet tutan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, "Öncelikle annem, babam, büyüklerim olmak üzere tüm sevdiklerimin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla görevi başında giren tüm silah arkadaşlarımın da yeni yılını kutluyorum. Burada görevim başında yeni yıla silah arkadaşlarımla birlikte girmek ayrı bir gurur" dedi.

Karakolda görevli diğer askerler de aileleri ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayarak, 2020'ye eksi 2 derecede, görev başında girdi.

Edirne 'hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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