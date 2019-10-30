Edirne ikiz tekvandocular, başarılarıyla dikkat çekiyor

İkiz tekvandocular, başarılarıyla dikkat çekiyor

Edirne'de tekvando sporu yapan Hasan ve Hüseyin Arslan (12) ile aynı yaştaki Fikriye ve Filiz Aslan ikizler, turnuvalarda aldıkları derecelerle dikkatleri çekiyor. İkizlerin antrenörü Metin Eşme, Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. İkiz kız ve ikiz erkek sporcularımız var. Bu benim için büyük bir şans. Hem erkek, hem kız ikizlerimiz var. ve bu 4 ikiz sporcu 2019 yılında dördü de başarılı. Başarılarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi, önce kendi içlerinde bir rekabet var dedi.

Edirne Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tekvando Kulübü'nün bünyesindeki ikiz sporcular Hasan ve Hüseyin Arslan ile Filiz Nur ve Fikriye Naz Aslan kardeşler, aldıkları başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası minikler kategorisinde Hasan Arslan Türkiye birincisi, ikizi Hüseyin Arslan, üçüncü olurken, minik kızlarda Fikriye Naz Aslan, Türkiye ikincisi, aynı şampiyonada ikizi Filiz Nur Aslan ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Edirne Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvando yapan ikizler aldıkları başarılı sonuçların yanında ikiz olmaları nedeniyle de ayrıca ilgi görüyor. İkizler antrenmanlarda çok çalışarak, ay yıldızlı formayı giyerek Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda, Türkiye'yi temsil etmek istiyorlar.

'SPOR TARİHİNE İSİMLERİNİ YAZDIRACAKLAR'

Edirne Belediye Spor Kulübü ve Tekvando Milli Antrenörü Metin Eşme, ikiz sporcuların tekvando sporunda çok başarılı olduklarını, başarılarındaki en büyük nedenin kendi içlerindeki rekabet duygusu olduğunu belirterek, şöyle dedi

Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. İkiz kız ve ikiz erkek sporcularımız var. Bu benim için büyük bir şans. Türk spor tarihinde ikiz sporcular olmuştur tabi ki ancak bizim şöyle bir şansımız var. Hem erkek, hem kız ikizlerimiz var. ve bu 4 ikiz sporcu 2019 yılında dördü de, Türkiye derecesi yaptılar kendi brançlarında ve kendi sıkletlerinde. Bir antrenör için büyük bir şans ve Edirne içinde büyük bir gurur. Sporcularımız küçük olmalarına rağmen uzun yıllardır tekvandoya gönül verdiler ve bu işi yapıyorlar. Başarılarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi, önce kendi içlerinde bir rekabet var. Onlar her müsabakada sanki birmiş gibi yarışacak zanneder herkes. Oysa onlar gerçekten kazanmak için yarışıyorlar, kardeşleriyle yarışsalar bile. Bu da onları başarıya taşıyor. Çünkü Türkiye şampiyonlarında farklı sıkletlerde yarışmak onlar için bir anlamda şans aslında. Çünkü bu sayede bir birlerine rakip olmuyorlar. Bu Türk sporu içinde büyük bir fırsat diye düşünüyoruz. Dünyada yarın bu sporcularımız dünya şampiyonların da olimpiyatlarda belki de isimlerini yazdıracaklar. ve dünya spor tarihinde de isimlerini yazdırıp tarihe geçecekler. Bu da Edirne ve Türkiye için çok büyük bir gurur. Bizde böyle bir sporculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız.

'BİR BİRİMİZE RAKİP OLUYORUZ'

Müsabakalarda ayrı kilolarda antrenmanlarda ise bir birlerine rakip olduklarını söyleyen Filiz Nur Aslan, Tekvando sporuna 4.5 yaşında başladık. Şu anda 12 yaşındayız. İkizimle burada çalışarak rekabet içindeyiz. Türkiye şampiyonasına gittiğimizde çok rahat oluyor. Müsabakalarda ayrı kilolarda bir birimize rakip olmuyoruz, bu nedenle şansımız artıyor. Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ayrı kilolarda ben Türkiye, ikincisi, kardeşim Türkiye, üçüncücü oldu dedi.

'RAKİBİM KENDİM OLUYORUM'

Türkiye üçüncüsü Fikriye Naz Aslan, Kardeşimle çalışmak bu sporu yapmak benim içim büyük şans. Bu sayede rakibim kendim olmuş oluyorum. Beni motive ediyor ve mutluluk veriyor. Kardeş kardeşe çalışıyoruz. Okulda da aynı sıra arkadaşım kardeşim. Öğretmenler bizi bazen karıştırıyor dedi.

HEDEFLERİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK

Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde 30 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Hüseyin Arslan, hedefinin olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu ifade ederek, Tekvando sporunu severek yapıyorum. Yaptığım derecelerle, Edirne'yi temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Hocamın bana destek olması beni mutlu ediyor. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak dedi Hasan Arslan ise kardeşini rakip olarak gördüğünü belirterek, Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Kardeşimi rakip olarak görüyorum, o benim kopyam. Onunda rakiplerini yenerek derece yapmasını istiyorum. Kardeşim ile olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum diye konuştu.