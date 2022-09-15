İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi Kırbıyık başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi Kırbıyık başkanlığında yapıldı

15.09.2022 09:02
İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Edirne İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Kırbıyık, hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırbıyık, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve İl Özel İdaresi bütçesinden güzel işler yapıldığını ifade etti.

Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğine dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Devletimizin imkanlarını ve kaynaklarını mevzuat kapsamında vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarını, kamu kurumlarının yatırımları ve İl Özel İdaremizin sorumluluk sahasında bulunan iş ve işlemleri en güzel şekliyle sunmak ve bu doğrultuda kararlar almak için toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca alınan kararların yakından takibinin yakinen yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kararlarımızı alırken vatandaş memnuniyetini ön planda tutmamız gerekiyor."

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclis üyeleri Kutay Özköse, Ahmet Sarıgül, Yaşar Sasa, Yazı İşleri Müdürü Gülnur Ata, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Eser Yıldırım, Destek Hizmetleri Müdür Vekili Melek İnce, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Meral Üyümez de katıldı.

YORUMLAR
500
Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi Kırbıyık başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise'de boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:12 Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
08:59 PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında
08:47 Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi
08:16 2. el otomobilde yeni dönem başladı! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartına uymayan satıcıların başı dertte
07:04 Kiev'de trafik kazası geçiren Zelenski yaralandı
06:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
01:22 Halil Falyalı suikastında ismi geçiyordu! Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasına Yeşilköy'de silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 09:55:54. #1.11#
SON DAKİKA: İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi Kırbıyık başkanlığında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement