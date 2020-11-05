Edirne İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclisi 2021 yılı mali bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç kurumlar ile yapılan ortak projeler konulu raporunu sundu.

Kılıç, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün İl Özel İdaresiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği "Edirne'de Sporu Tabana Yayılma Projesi"ne Spor Toto'dan 1 milyon lira ödenek geldiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Edirne İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol kapsamında "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" yapımı için çalışmalara başlandığını belirten Kılıç kurumlarla ortak olarak 13 projeye imza atıldığını ifade etti.