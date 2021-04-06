Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi

06.04.2021 16:03
Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi, System.String[]

Edirne İl Genel Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Edirne İl Genel Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Akbulut, İl Genel Meclisi toplantısında, vesayetçi zihniyetin tekrar diriltmek istendiğini söyledi.

Emekli amirallerin açıklamasının bir görüş açıklaması olmadığını belirten Akbulut, "Hafife alınacak bir mevzu değildir ve gereği yapılmalıdır. Darbe seviciler demokratik kurumlara ve seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine de ayar verme hadsizliğine düşmüşlerdir. Bu millet 15 Temmuz darbe heveslilerini nasıl bertaraf ettiğini göstermiştir. Siz ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz. Sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorsunuz. O devirler geldi, geçti geride kaldı." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Şenol Kılıç da darbelere kökten amasız, fakatsız karşı olduklarını aktardı.

Türkiye'nin darbelerden çok çektiğini dile getiren Kılıç, "Her darbe ülkenin demokrasisine, insan haklarına daima zarar vermiştir. Hiçbir darbeden ülkemiz yarar görmemiştir." dedi.

Darbelerden en fazla zarar gören partinin CHP olduğunu savunan Kılıç, bazı emekli amirallerin açıklamasının siyaset malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ankara Sözleşmesi çalışmaları

AK Partili Meclis Üyesi Melek Uzgör de İstanbul Sözleşmesi'nin amacının dışına çıktığını belirterek, "Sözleşmeden çekilme kararı kadınları korumaktan taviz verildiği anlamına gelmemektedir. Türkiye sözleşmeden çekildiği için aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecek ve ödün vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Uzgör, kadın haklarıyla ilgili Ankara Sözleşmesi çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

AK Parti, Edirne, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak? Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?         
16:42
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt         
16:28
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi         
14:33
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:49:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei