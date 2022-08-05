Edirne'de İl Genel Meclisi toplandı

Edirne İl Genel Meclisi'nin 5. birleşimi gerçekleşti.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'in konuşmasının ardından raporlar sunuldu.

İl Genel Meclis Üyesi, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, sunduğu raporda, yağışların azalması ve hava sıcaklıklarındaki artışların bitki örtülerini kuruttuğunu belirtti.

Kuvvetli rüzgarların artmasıyla orman yangınlarının kontrol edilemez bir hale geldiğini ifade eden Aliş, "Araştırmalarda orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı olduğu belirtilmektedir. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile 31 Ağustos tarihine kadar ormanlık alanlara giriş ve ormanlık alanlarda kamp yapılması yasaklandı. Edirne ilinin en yoğun orman bölgesi olan güney bölgesi aynı zamanda yaz aylarında en turistlik bölgesi konumundadır." diye konuştu.

Keşan- Enez sınırlarında kalan ormanlarda Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak 6 ilk müdahale ekibi, 6 yangın gözetleme kulesinin olduğunu belirten Aliş, şunları kaydetti:

"Bu kule ve ekiplerinin çoğunluğu Korudağ'da bulunmaktadır. 2022 yılı 3 Ağustos tarihine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde toplam 5 orman yangını meydana gelmiş olup, 2,5 hektar orman alanı zarar görmüştür. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları ile mücadele, yeni teknolojilerin de devreye sokulması ile daha etkin hale getirecektir. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan son açıklamada Türkiye, orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülke konumuna geldiği, akıllı yangın gözetleme kulelerinin önemli destek sağlayacağı belirtilmektedir."