Edirne'de 105 metruk bina yıkıldı - Son Dakika
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Edirne'de 105 metruk bina yıkıldı

04.08.2022 16:27
Edirne'de 105 metruk bina yıkıldı

Edirne İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı 4. birleşiminde, kentteki 105 metruk binanın yıkıldığı açıklandı.

Edirne İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı 4. birleşiminde, kentteki 105 metruk binanın yıkıldığı açıklandı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, metruk binalarla ilgili il ve ilçelerde bazı sorunlar yaşandığını söyledi.

Metruk binaların belediyelerin görev alanı içerisine girdiğini belirten Geçmiş, "İl Özel İdaresi'nin görev alanına giren yerlerde komisyon doğru çalışmış, teşekkür ediyorum. Görev alanımızda 131 tane var, bunların yüzde 99.9'u eski okul binaları. Bu binalar işlevini yerine getirmediği için zaman içerisinde çürümeye yüz tuttu." dedi.

Şu ana kadar 105 metruk binanın yıkım işleminin gerçekleştiğini dile getiren Geçmiş, 5 binanın onarıldığını 21 bina ilgili ise tespit işleminin devam ettiğini kaydetti.

Geçmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin de konuyla ilgili çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül de metruk binalarla ilgili bir rapor sundu.

YORUMLAR
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderildiğini belirtti
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 105 metruk bina yıkıldı - Son Dakika

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