Edirne İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 4. birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Özel İdaresinde düzenlenen birleşimde, komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, Saros Körfezi'ndeki Uzunkum Plajı'na giden yolun asfaltlanmasıyla ilgili komisyon raporunu sundu.

Keşan'a bağlı Mecidiye köyünden Uzunkum plajına giden yolun yaz döneminde sıkça kullanıldığını belirten Gümülcineli, "Stabilize kaplama olan bu yol sahil kısmındaki alanlar ile birlikte toplamda 2,5 kilometre uzunluğunda olup, bölgeden gelen vatandaşların sahile ulaşması ve bölge turizmi için yolun asfaltlanması önem arz etmektedir." dedi.

Turizm Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'yle ilgili bilgilendirme raporunda müze hakkında bilgi verdi.

Gelen ziyaretçilere müzede Edirne kültürü, Edirne' de ev yaşamı, Rumeli ve Balkanların düğün kültürünün anlatıldığını ifade eden Gegeoğlu, müze ziyaretçilerinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün de hayvancılık desteklemeleri hakkında hazırlanan komisyon raporunu sundu.