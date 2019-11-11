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Edirne İl Genel Meclisi toplantısı

6 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "Çocuklarımızı, vatanına milletine ve değerlerine bağlı, aynı zamanda çağdaş, ilmi ve aklı önceleyen bir nesil olarak yetiştirmemiz gerekiyor.

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "Çocuklarımızı, vatanına milletine ve değerlerine bağlı, aynı zamanda çağdaş, ilmi ve aklı önceleyen bir nesil olarak yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin kasım ayı altıncı olağan toplantısı, Mehmet Geçmiş başkanlığıda yapıldı.

Toplantıya katılan Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdürlüğün 2019 faaliyetleri ve projelerini hakkında bilgi verdi.

Çocukları sanatsal, akademik, sportif ve teknik yönlerini görerek ön plana çıkarmak istediklerini belirten Arpacı, "Görsel sanatlar atölyesiyle dezavantajlı bölgeleri canlandırmak istiyoruz. Dezavantajlı bölgelerdeki farkı kapatmak için çok çalışıyoruz. Bizler çocuklara bütüncül bakıyoruz" dedi.

Okullarda uygulanan projeler ve yapılan yatırımlar hakkında il genel meclisini bilgilendiren Arpacı, "Çocuklarımızı, vatanına milletine ve değerlerine bağlı, aynı zamanda çağdaş, ilmi önceleyen aklı önceleyen bir nesil olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Milli Eğitimde çocuklara yapılan yatırımın ülkenin geleceğine katkı sunduğunu belirterek, "Çocuklara yapılan yatırım, geri dönüşümü çok yüksek olan bir yatırım. Keşke imkanlarımız daha fazla olsa ve milli eğitime daha fazla yatırım yapabilsek. Son dört yılda İl Genel Meclisi olarak Milli Eğitim yatırımlarına 198 milyon lira destek verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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