Edirne İl Genel Meclisi üyelerinden İdlib'teki saldırıya kınama - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclisi, rejim ve İran destekli terörist grupların İdlib'deki saldırılarını kınadı.

Edirne İl Genel Meclisi'nin şubat ayı ikinci toplantısı, Mehmet Geçmiş başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Geçmiş, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de gerçekleştirilen saldırı sonucu 8 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı il genel meclisi üyeleri olarak kınadıklarını belirten Geçmiş, şunları kaydetti:

"Bırakın kendi vatandaşlarına yapmış olduğu saldırıları, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapmış olduğu bu haince saldırıyı asla kabul etmeyiz. Cumhurbaşkanımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kendilerine gerekli cevap verilmiştir, bundan sonra da verilmeye devam edilecektir.

Herkes bunu böyle bilsin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılacak herhangi bir saldırıda Türk milleti olarak topyekün, el ele kol kola girerek bu hain saldırılara gerekli olan cevabı aynı şiddette vereceğimizin bilinmesini isteriz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Daha sonra komisyon temsilcileri hazırladıkları raporlarla ilgili sunum yaptı.