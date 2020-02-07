Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Gegeoğlu: "Sağlık turizmi için önemli adımlar atılıyor" - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Gegeoğlu: "Sağlık turizmi için önemli adımlar atılıyor"

6 saat önce

CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Edirne'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde geçen yıl 2 bin 292 yabancı uyruklu hastaya hizmet verdiğini belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Gegeoğlu:

CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Edirne'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde geçen yıl 2 bin 292 yabancı uyruklu hastaya hizmet verdiğini belirtti.

İl Genel Meclisi, meclis salonunda Mehmet Geçmiş başkanlığında toplandı.

Gegeoğlu, toplantıda sağlık turizmi ile ilgili raporu sundu. Çiğdem Gegeoğlu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle sağlık turizmi servisi kurulduğunu söyledi.

Sağlık turizmi kapsamında yapılanları anlatan Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanemizde 6 dilde hizmet verecek tercümanlık ekibi bulunmaktadır. Yine 9 dilde barkovizyonlardan hastanemize gelenlere tanıtım duyurusu yapacak sunumlar ve doktorlarımızın yabancı dilde özgeçmişleri hakkında bilgiler mevcuttur.

Edirne'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde 2019 yılı içerisinde toplam 2 bin 292 yabancı uyruklu hastaya hizmet verilmiştir. Bunların bin 490'ı sağlık turizmi kapsamında olup 802'si de turist sağlığı kapsamındadır. Edirne'de sağlık turizmi için önemli ve güzel adımlar atılıyor."

İl Genel Meclisi Başkanı Geçmiş de raporu yararlı bulduğunu il genel meclisi olarak sağlık turizmi kapsamında yapılan çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Hastanesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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