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Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü

15.11.2021 14:57
Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri kapsamında performans programı görüşüldü.

Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri kapsamında performans programı görüşüldü.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıda, bütçenin performansa göre hazırlanacağını hatırlatarak, o nedenle bütçe öncesi performans görüşmelerini önemsediklerini belirtti.

Bütçe görüşmelerinin gelecek günlerde de devam edeceğini ifade eden Geçmiş, hayırlı bir şekilde bütçenin sonuçlanmasını temenni etti.

Toplantıda, köylere yapılması planlanan yol ve altyapı çalışmaları da görüşüldü.

Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü
Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü

Meclis Başkanı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü - Son Dakika


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