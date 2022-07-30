Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Edirne İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırıbıyık başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda il düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, toplantıların periyodik olarak yapıldığını ve sahadan gelen taleplerin değerlendirilerek kararlar aldıklarını belirtti.

Alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Kırıbıyk, "İlimizin profiline ve ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitimlerin planlamasını yapıyoruz. Sizlerin önerileri ve sahadan gelen talepleri değerlendirerek bir yol haritası çiziyoruz, yapılacak çalışma ve projelerimizi şekillendirerek, önceliklendiriyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2022 yılı 6 aylık faaliyetleri, Genç İstihdamı, Engelli Hibe Desteği Proje başvuruları konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam da toplantıda sunum yaptı.