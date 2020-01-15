Edirne İl Koordinasyon Kurulu ocak ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne İl Koordinasyon Kurulu ocak ayı toplantısı yapıldı

6 saat önce

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımısı Yusuf Güler başkanlığında yapıldı.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu ocak ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımısı Yusuf Güler başkanlığında yapıldı.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2019 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Edirne İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Altundağ, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 631 projenin yer aldığını söyledi.

Projeler hakkında bilgi veren Altundağ, şunları kaydetti:

"Bu projeler için 2018 yılında 569 milyon lira harcanmış, 2019 yılında da 562 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Dördüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 372 milyon lira harcama yapılarak yüzde 66 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İzleyici kuruluşlar itibariyle değerlendirildiğinde, 2019 yılının dördüncü döneminde yapılan yatırım harcamalarının 323 milyon lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 66'dır. Belediyelerimiz ise 49 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 71'lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır.

Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2019 yılı dördüncü dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 631 projenin 431 tanesi bitirilmiş, 137'si devam etmekte olup 57'sine ise henüz başlanamamıştır. 6 proje ise iptal edilmiştir."

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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