Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Edirne
il koordinasyon kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp
başkanlığında yapıldı.
Deveci Han
Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2018 yılı yatırım programları ele alındı.
Vali Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018'de küçük, orta ve büyük ölçekli 750 projenin yer aldığını söyledi.
Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 4,9 milyar lirayı bulduğunu belirten Canalp, "Bu projeler için önceki yıllarda 1 milyar 323 milyon lira harcanmış, 2018 yılında da 649 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Dördüncü yatırım dönemi içinde yapılan çalışmalar dahilinde 570 milyon lira harcama yapılarak yüzde 86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.
İzleyici kuruluşlar itibariyle değerlendirildiğinde, 2018'in dördüncü döneminde yapılan yatırım harcamalarının 506 milyon lirasını merkezi idare kuruluşlarının yaptığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:
"Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 92'dir. Yerel yönetim kuruluşlarımız ise 63 milyon tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 65'lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2018 yılı dördüncü döneminde, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 750 projenin 499'u bitirilmiş, 163'ü devam etmekte 80'ine ise henüz başlanmamıştır. Ayrıca 8 proje tasfiye edilmiştir."