Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Edirne
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp
başkanlığında yapıldı.
Deveci Han
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2019 yılı yatırım programları ele alındı.
Vali Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı yatırım programında küçük, orta ve büyük ölçekli 316 projenin yer aldığını söyledi.
Projelerin toplam maliyetinin 4 milyar 700 milyonu bulduğunu belirten Canalp, "Bu projeler için önceki yıllarda 569 milyon lira harcanmış, 2019 yılında da 405 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Birinci yatırım dönemi içinde yapılan çalışmalar dahilinde 81 milyon lira harcama yapılarak yüzde 20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.
2019 yılının birinci döneminde yapılan yatırım harcamalarının 63 milyon lirasının merkezi idare kuruluşlarınca yapıldığını aktaran Canalp, şöyle devam etti:
"Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 18'dir. Yerel yönetim kuruluşlarımız ise 18 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 33'lük bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2019 yılı birinci döneminde, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 316 projenin 51 tanesi bitirilmiş, 1'i yarım kalmış, 179'u devam etmekte olup 85'ine ise henüz başlanamamıştır."