Son Dakika Haberleri: Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

31 dakika önce

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı, System.String[]
Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.
Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2019 yılı yatırım programları ele alındı.
Vali Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı yatırım programında küçük, orta ve büyük ölçekli 308 projenin yer aldığını söyledi.
Projelerin toplam maliyetinin 4 milyar 800 milyonu bulduğunu belirten Canalp, "Bu projeler için önceki yılda 569 milyon lira harcanmış, 2019 yılında da 441 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. İkinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmaları dahilinde 156 milyon lira harcama yapılarak yüzde 35 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.
2019 yılının ikinci döneminde yapılan yatırım harcamalarının 137 milyon lirasının merkezi idare kuruluşlarınca yapıldığını aktaran Canalp, şöyle devam etti:
"Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 35'dir. Yerel yönetim kuruluşlarımız ise 19 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 39'luk bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2019 yılı ikinci döneminde, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 308 projenin 83 tanesi bitirilmiş, 4'ü iptal edilmiş, 169'u devam etmekte olup 52'sine ise henüz başlanmamıştır."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:31 Kaynak: AA
Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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