Son Dakika Haberleri: Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

1 saat önce

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

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Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2019 yılı yatırım programları ele alındı.

Edirne İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

Hasan Altundağ, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı yatırım programında küçük, orta ve büyük ölçekli 572 projenin yer aldığını söyledi.

Yatırım programında yer alan 572 projenin toplam bedelinin yaklaşık 4 milyar 900 lirayı bulduğunu belirten Altundağ, söz konusu projeler için geçen yıl 569 milyon lira harcandığını, 2019 yılında da 503 milyon liralık ödenek kullandırılmasının ön görüldüğünü ifade etti.

Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 210 milyon lira harcama yapılarak yüzde 42 nakdi gerçekleşme sağlandığını anlatan Altundağ, şöyle devam etti:

"İzleyici kuruluşlar itibariyle değerlendirildiğinde, 2019 yılının üçüncü döneminde yapılan yatırım harcamalarının 183 milyon lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 41'dir. Belediyelerimiz ise 27 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 46'lık bir nakdi gerçekleşme sağlamıştır.

Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2019 yılı üçüncü dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 572 projenin 177 tanesi bitirilmiş, 294'ü devam etmekte olup 101'ine ise henüz başlanmamıştır."

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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