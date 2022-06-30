Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

30.06.2022 15:02
Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2022 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Vali Kırbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 326 projenin yer aldığını belirtti.

Bu projelerin toplam bedelinin 13,5 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu projeler için önceki yıllarda 2,6 milyar lira harcanmış, 2022 yılında da 1,9 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. İkinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 742 milyon lira harcama yapılarak yüzde 39,4 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İzleyici kuruluşlar itibariyle değerlendirildiğinde 2022 yılının ikinci dönemi sonunda yapılan yatırım harcamalarının 645 milyon lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 44,8'tir."

Belediyelerin yaptığı yatırım harcamaları hakkında da bilgi veren Vali Kırbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz ise 97 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 21,8'lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2022 yılı ikinci dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 326 projenin 66 tanesi bitirilmiş, 188'i devam etmekte olup 71'ine ise henüz başlanmamıştır. Bir proje ise tasfiye edilmiştir.

Uygulamaya konulan projelerin ilçelere göre dağılımına baktığımızda, merkez 132, Keşan 70, Uzunköprü 22, Enez ve İpsala 19, Havsa 16 Lalapaşa ve Meriç 6, Süloğlu ilçesinde ise 4 olup, 32 proje ise muhtelif ilçelerde gerçekleştirilmektedir."

Toplantıya, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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