Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı: "Edirnemize yakışan birincilikler kazanacağız" - Son Dakika
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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı: "Edirnemize yakışan birincilikler kazanacağız"

13 dakika önce

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, eğitim alanında Edirne'ye yakışan birincilikler kazanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı:

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, eğitim alanında Edirne'ye yakışan birincilikler kazanılmasının hedeflendiğini belirtti.


Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arda Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısı, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılım gösterdiği Edirne Okuyor Projesi kapsamında kitap okuyarak başladı. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "İller Arası Rekabet Endeksi"nde Edirne'nin en rekabetçi 3 il arasında yer almasıyla ilgili, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Arpacı, önümüzdeki süreçte eğitimle ilgili olarak yapılacak çalışmalarla daha da başarılı olunacağını, Edirne'ye yakışan birincilikler kazanılacağını ve bu durumun istikrarlı bir şekilde devam ettirileceğini ifade etti.


Basın toplantısında il geneli 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk dönem sonuna ilişkin sayısal veriler, Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, Tasarım Beceri Atölyeleri ile ilgili çalışmalar ve 2023 Edirne Vizyon Projeleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. - EDİRNE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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