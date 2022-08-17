Edirne'den kısa kısa

Sağlık Müdürü Yıldırım, özveri ile görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bal, Lalapaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemleri yerinde denetledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

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