Edirne İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerdeki çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Korucu köyündeki terfi pompaları için kullanılacak enerji nakil hatlarının tamamlandığı belirtildi.

Ekiplerin köylerdeki çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, "Enez ilçesi Küçükevren, Gülçavuş, Sultaniçe yolunda ekiplerce trafik levhası çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan dezenfekte çalışmaları il merkezinden köylere kadar her noktada düzenli olarak yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin Saros Körfezi bölgesindeki kaçak yapıların yıkımlarını gerçekleştirdiği kaydedildi.