Edirne İl Özel İdaresi "ISO 9001: 2015" Kalite Yönetim Belgesi Aldı - Son Dakika
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Edirne İl Özel İdaresi "ISO 9001: 2015" Kalite Yönetim Belgesi Aldı

05.04.2022 16:21
Edirne İl Özel İdaresi "ISO 9001: 2015" Kalite Yönetim Belgesi Aldı

Edirne İl Özel İdaresi, Kalite Yönetim Belgesi alma çalışmaları kapsamında "ISO 9001: 2015" belgesi aldı.

Edirne İl Özel İdaresi, Kalite Yönetim Belgesi alma çalışmaları kapsamında "ISO 9001: 2015" belgesi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla tüm kurumlarda başlatılan Kalite Yönetim Belgesi alma çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi, başta kırsal altyapı hizmetleri olmak üzere belediye mücavir alanı dışında kalan yapım, bakım, işletme ve onarım faaliyetlerini ve bu faaliyetlere destek konusunda "ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Belgesi" almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Güler, önemli olanın belgeyi almanın yanında kalite yönetiminin devam ettirilmesi olduğunu belirtti.

Çalışmaların süreceğini aktaran Güler, "Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ilimizde hizmet veren tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında Edirne İl Özel İdaresi olarak süreci yaklaşık 2 ay içerisinde başarıyla tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Belgesi almaya hak kazandık." ifadelerini kullandı.

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Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne İl Özel İdaresi 'ISO 9001: 2015' Kalite Yönetim Belgesi Aldı - Son Dakika


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