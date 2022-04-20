Edirne İl Özel İdaresinden "temsil ağırlama" gideri açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Edirne İl Özel İdaresinden "temsil ağırlama" gideri açıklaması Açıklaması

20.04.2022 16:33
Edirne İl Özel İdaresinden "temsil ağırlama" gideri açıklaması Açıklaması

Edirne İl Özel İdaresinden, Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ne geçmiş yıllarda ne de 2022 yılında birlik gelirlerinden Birlik Başkanı Edirne Valisinin temsil ağırlama giderleri için hiçbir harcama yapılmadığı bildirildi.

Edirne İl Özel İdaresinden, Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ne geçmiş yıllarda ne de 2022 yılında birlik gelirlerinden Birlik Başkanı Edirne Valisinin temsil ağırlama giderleri için hiçbir harcama yapılmadığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, muhtarlara yönelik 2021 yılında Balkan ülkeleri ziyareti gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu programın Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis üyeleri olan muhtarlara, Balkan coğrafyasında dünya kültürel mirası izlerini görmeleri, bu coğrafyadaki farklı kültürleri tanımaları, bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırıp bu tecrübelerini yaptıkları işlere yansıtmalarını amaçlayan "Yurtdışı Balkan Ülkeleri Etkileşim ve Gelişim Programı" uygulanması kapsamında gerçekleştiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız bu inceleme gezisinde Balkan ülkelerindeki Türk büyükelçilikleri ve konsolosluklarımızı da ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ayrıca Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yerel yöneticiler ziyaret edilerek var olan ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

İddia edilen temsil ağırlama giderleri harcaması Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis üyeleri olan muhtarlarımız için yapılmıştır. 19 Mart 2022 tarihli basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi ne 2021 yılında, ne 2022 yılında nede daha önceki yıllarda birlik gelirlerinden Birliğimizin Başkanı olan Edirne Valimizin temsil ağırlama giderleri için hiçbir harcama yapılmamıştır."

Açıklamada, Motokros Parkuru yapımı ile ilgili yerel bir gazetede yer alan İl Özel İdarenin borçlanacağı iddiası bulunduğu hatırlatılarak, "Bunun için ikna toplantıları yapıldığı iddia edilmektedir. Dün tarihli basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi Motokros Parkuru yapımı ile ilgili hiçbir şekilde İl Özel İdaremizin borçlanma ihtiyacı yoktur. İhtiyaç olmayan borçlanmanın toplantısına da gerek yoktur. Bu amaçla yapılmış bir toplantı da yoktur. İddialar tamamıyla gerçek dışıdır." denildi.

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Edirne Merkez, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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