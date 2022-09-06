EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: KRONİK HASTALIKLAR İÇİN EN AZ YILDA 1 KEZ AİLE HEKİMİNE BAŞVURUN - Son Dakika
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EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: KRONİK HASTALIKLAR İÇİN EN AZ YILDA 1 KEZ AİLE HEKİMİNE BAŞVURUN

06.09.2022 00:39
EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: KRONİK HASTALIKLAR İÇİN EN AZ YILDA 1 KEZ AİLE HEKİMİNE BAŞVURUN

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "Çok değerli, nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız, vatandaşlarımızın kronik hastalıklar için en az yılda 1 kere aile hekimlerine başvurmaları, aile hekimlerinde kronik hastalık takiplerini yaptırmaları" dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "Çok değerli, nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız, vatandaşlarımızın kronik hastalıklar için en az yılda 1 kere aile hekimlerine başvurmaları, aile hekimlerinde kronik hastalık takiplerini yaptırmaları" dedi.

Edirne'de 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, vatandaşların tansiyon ve şeker değerlerinin ölçümü yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, halk sağlığının önemine ve bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine dikkati çekti. Sağlıkta ikinci ve birinci basamak hizmetlerin bulunduğunu belirten Yıldırım, "Halk sağlığı dediğimiz zaman birinci basamak sağlık hizmeti, özellikle aile hekimliği ön plana çıkmakta. Sistemimizin en önemli parçalarından biri aile hekimlerimiz. Aile hekimlerimizin tek görevi, sadece hasta muayene etmek ya da reçete, tedavi yazmak değil. En önemli parçalardan biri, kronik hastalıkların taranması ve takibi. Özellikle 18 yaşından sonra senede en az 1 kez karın çevresi, boy, kilo ve tansiyonumuza baktırmamız lazım. Bunun için aile hekimimize başvurmamız lazım. 40 yaşından sonra, 65 yaşından sonra özellikle kronik kalp hastalıkları açısından gerekli tetkiklerimizi aile hekimimize başvurarak yapmamız lazım" diye konuştu. Kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, obezite, şeker hastalığı ve diyabetin bulaşıcı olmayan hastalıklar olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Bulaşıcı olmayan hastalıklar, dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı olarak bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri 2025'e kadar yüzde 25 oranında azaltmak gibi bir hedefimiz var. İşte bu hedefte de en önemli mekanizma, birinci basamak aile hekimlerimiz. Çok değerli, nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız, vatandaşlarımızın kronik hastalıklar için en az yılda 1 kere aile hekimlerine başvurmaları, aile hekimlerinde kronik hastalık takiplerini yaptırmaları." (DHA)

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Kaynak: DHA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

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