Son Dakika Haberleri: Edirne İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı

Edirne İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı

1 saat önce

Edirne İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı(EK)(Tür: Yurt)

Edirne İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı(EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:17 Kaynak: DHA

Edirne, Güncel
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