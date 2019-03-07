Edirne İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı
1 saat önce
Edirne İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı(EK)(Tür: Yurt)
Edirne
İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı(EK)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:17 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu