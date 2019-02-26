Son Dakika Haberleri: Edirne ile Elbasan Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Edirne ile Elbasan Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

2 saat önce

Edirne ile Arnavutluk'un Elbasan şehri arasında eğitim, kültür, spor ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Edirne ile Elbasan Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı, System.String[]
Edirne ile Arnavutluk'un Elbasan şehri arasında eğitim, kültür, spor ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Elbasan Valisi Gledian Llatja ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

İki ülke arasında iş birliğini arttırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaret sonunda iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Canalp protokol imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, Arnavutluk ve Türkiye'nin ortak bir geçmişi olduğuna dikkat çekti.

Bugün Elbasan Valiliği ile iş birliği protokolü imzaladıklarını ifade eden Canalp, "Arnavutluk bizim için ortak bir geçmişi ifade ediyor. Elbasan Valimiz ve heyetimiz ile müşterek konuları görüştük. Yapmış olduğumuz bu iş birliği protokolü kültür ve eğitim alanında yepyeni gelişmelerin önünü açacak mahiyettedir. Hem Edirnemiz, hem Elbasan ve iki ülke içinde hayırlara vesile olacak yeni bir başlangıcı ifade ediyor" dedi.

Elbasan Valisi Gledian Llatja, köklü bir tarihe sahip Edirne ile iş birliği protokolü imzaladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Protokol törenine, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemal Turan, Elbasan Valiliği Yerel Yetkiler Bölüm Başkanı Indrit Karaı, Elbasan Valiliği Genel Sekreteri Eva Bıca katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:55 Kaynak: AA

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