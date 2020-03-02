Edirne ipsala'daki göçmenler, yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor - Son Dakika
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Edirne ipsala'daki göçmenler, yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor

7 saat önce

İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyorAVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi.

İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor

AVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki bekleyen göçmenlerin bir kısmı, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin, sınır kapısının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı.

Geceleri soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenlerin zorlu bekleyişine çocukların daha fazla dayanamayacaklarını belirten göçmenler, farklı geçiş noktaları arıyor. Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenler, "Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı, kıyafetlerimizi, yiyeceklerimizi aldılar. Çoluk çocuk hepimiz aç kaldık. Bu şekilde daha fazla dayanamayız. Biz dayansak çocuklarımız dayanamaz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Göçmenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna hazırlanırken, diğer tarafta ise vazgeçmeyip bekleyişini sürdüren göçmenler olduğu görüldü. İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı otobüslerle Edirne kent merkezine götürüldü. Bu arada sınır kapısında önlem alan polis ekipleri, fırsattan istifade ederek yüksek rakamlarla göçmenleri taşımak isteyenlere izin vermedi.

Edirne ipsala'daki göçmenler, yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor

Yunanistan, Edirne, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
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