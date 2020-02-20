Edirne iranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne iranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Edirne iranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

7 saat önce

İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltıEDİRNE merkezli 4 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ele geçirilirken, 5'i İranlı 7 şüpheli yakalandı.

İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE merkezli 4 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ele geçirilirken, 5'i İranlı 7 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada İran uyruklu H.H.?nin uluslar arası uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ülke içinde özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde uyuşturucu ticareti yapan ve temin ettiği uyuşturucuları Avrupa ülkelerine de sattığı tespit edilen H.H., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yakalanan H.H.?nin verdiği ifadeler üzerine kapsamlı çalışma yapan polis, Bolu'da narkotik ekipleriyle ortak yaptığı çalışmada 9 kilo 200 gram eroin. Bursa'da 4 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin, İstanbul, Bolu ve Bursa'da yaptığı operasyonlarda aralarında 3 kadının da bulunduğu İran uyruklu H.H, S.E., F.M, M..J. İran uyruklu Kanada vatandaşı S.P. ile A.A. ve İ.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 46 gram skunk ile 139 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne'ye getirilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Edirne iranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:24:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne iranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]