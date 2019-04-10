Son Dakika Haberleri: Edirne İstediği İlaç Yazılmayan Hükümlü, Sağlık Çalışanını Boğmaya Kalktı

Edirne İstediği İlaç Yazılmayan Hükümlü, Sağlık Çalışanını Boğmaya Kalktı

46 dakika önce

Edirne İstediği ilaç yazılmayan hükümlü, sağlık çalışanını boğmaya kalktı(EK)(Tür: Yurt)

Edirne İstediği ilaç yazılmayan hükümlü, sağlık çalışanını boğmaya kalktı(EK)

(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
Edirne, Güncel
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